【シドニー共同】オーストラリアメディアによると、同国の警察当局は、シドニーのボンダイビーチ周辺での銃撃で9人が死亡したと明らかにした。銃撃犯とみられる1人も死亡した。警察官2人を含む12人がけがを負った。