「Nintendo Switch」ユーザーにとってお得な任天堂の「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」。対象のゲームソフト2本が"9980円"でダウンロードできます。2025年10月16日発売のポケットモンスターシリーズの新作「Pokemon LEGENDS Z-A」も対象です。販売終了前に満喫してSwitch用ソフトは7000円前後のものも多いので、このカタログチケットはかなりお得な商品ではないでしょうか。なお、購入できるのは「Nintendo Switch Onlin