12月14日、『第77回全日本大学バスケットボール選手権大会』女子の決勝、3位決定戦が行われ、東京医療保健大学が76－73で白鷗大学を下し優勝を果たした。 今年度の『第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦』でも全勝優勝を飾っている東京医療保健大学。準決勝までの3戦でも全て90点以上の得点で対戦相手を突き放してきた。 昨年王者の白鷗大学と相まみえた決勝戦。8点リ