情緒不安定でヒステリックな母親の元で育つ、みちか。そんな母親の様子を知りながらも、父親は自分には関係ないと見て見ぬふり。飼っていた愛犬だけが心の支えだったみちかは、周りの家庭環境との違いに絶望する日々を過ごしていました。やがて、父は単身赴任、兄が上京し、母との暮らしに限界を感じた彼女は…!? ひとりの女性が毒親から解放されるまでの奮闘記を