ガールズグループ・ME:Iが14日、東京・有明アリーナで『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』を開催。リーダー・MOMONAが思いを伝えた。【写真】可愛すぎる⋯！息の合ったパフォーマンスを披露したME：Iツアータイトルにもなっている「THIS IS ME：I」で幕を開けた同公演では、「MUSE -Remix Ver.-」「CHOPPY CHOPPY（ME:I Ver.）-Rock Arrange Ver.-」「Hi-Five-Punk Arrange Ver.-」「想