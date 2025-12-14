オーストラリア・シドニー近郊のボンダイ・ビーチで14日、銃撃事件がおき、地元メディアはこれまでに9人が死亡したと伝えています。容疑者2人のうち1人は射殺されたということです。銃撃事件があったのは、シドニー近郊のボンダイ・ビーチで地元メディアは、これまでに少なくとも9人が死亡しけが人が複数でていると伝えています。容疑者2人は拘束され、このうち1人は警察に射殺されたということです。事件の背景など詳しいことはわ