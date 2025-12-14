天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが千葉大学看護学部創立50周年の式典に出席されました。【映像】被災地を訪問する愛子さま「本年5月に能登半島の被災地を訪問いたしましたが、医療、看護、福祉などに携わる方々が協力しながら被災者の支援に取り組まれていることが強く印象に残りました」（愛子さま）社会福祉に関心があり、日本赤十字社でボランティアなどの仕事に携わっている愛子さまは、能登半島の被災地などを度々訪問さ