愛子さまは14日午後、千葉大学看護学部創立50周年の式典に出席されました。千葉大学で出迎えを受けた愛子さまは「50周年おめでとうございます」と声をかけられました。千葉大学の看護学部は国立大学唯一で、愛子さまは式典でお言葉を述べられました。「これまでの我が国における看護や看護学の発展への貢献と、関係された皆様の御努力に深く敬意を表します。私は幼少の頃より、折に触れて、看護師の的確な判断や対象者の意をくんだ