元テレビ朝日アナウンサーで現在フリーでTBS系「ニュース23」の女性キャスター小川彩佳（40）が14日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演。女優田中みな実（39）が青学大時代に同じサークルの後輩だったことを明かした。小川の憧れていた人について質問をしていた流れで、青山学院大時代に同じ世代だった人物について爆笑問題田中裕二が「85年生まれだから…だから、江藤愛ちゃん、田中みな実ちゃんとか