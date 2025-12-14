新日本プロレス１４日の熊本大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬが２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（２９）と大乱闘を繰り広げた。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」を率いるＥＶＩＬは来年１月４日東京ドーム大会で、同試合がプロレスデビュー戦となるウルフとのＶ１戦を控えている。この日の大会では成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡとのトリオで、ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ