12月14日、木村拓哉が自身のInstagramのストーリーを更新。8日に76歳で亡くなっていたことが分かった映画監督・原田眞人さんを追悼し、黒い画面に白い文字で「原田監督の御冥福をお祈りします」と投稿した。「原田監督が自ら脚本も担当した2018年の映画『検察側の罪人』で、木村さんは主演しています。木村さんと二宮和也さんの初共演作でもあります。原田監督は2018年8月の日刊ゲンダイのインタビューで、《現場で木村さんは、