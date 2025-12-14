《過日、不測の事態に陥り、医師から『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！…とはいえ、四肢は完全麻痺。》12月8日、自身のホームページで、唐突にそう告げたロックバンド『バービーボーイズ』のKONTA。1980年代の日本のロックシーンを盛り上げたバンドの“顔”であるKONTAの衝撃的な告白に、ファンの間には大きな動揺が広がった。「不慮の事故によって四肢麻痺となってしまったことを明かしたKONTAさんは