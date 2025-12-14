俳優・歌手の山下智久が、15日(21:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』2時間SPに出演する。山下智久来年、芸能生活30周年を迎える山下は、同番組初登場。「日本にいるの?」と、海外で活躍する山下にしゃべくりメンバーも興味津々だ。原田泰造と意外な「サウナ話」も繰り広げられる。今回は、山下の青春の原点、出身地である千葉・船橋での思い出を深掘り。山下は「盛り上げたい」「地元を変えたい」と語