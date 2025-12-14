アートを通じて被災地を支援しようと、子どもたちの夢をテーマにしたワークショップが、のと里山空港で開かれました。この取り組みは、アートを通じて被災地の支援に取り組んでいるアーチストたちの団体が企画したものです。ワークショップでは、子どもたちが、将来の夢やなりたい姿を想像しながら、環境に優しい素材の緩衝材を使い、思い思いにオーナメントを作っていきました。完成し