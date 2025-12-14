大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)の最終回パブリックビューイング＆トークショーが14日、都内で開催され、中村蒼(次郎兵衛役)、風間俊介(鶴屋喜右衛門役)、高橋克実(駿河屋市右衛門役)が登壇した。「大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』最終回！ありがた山スペシャル〜パブリックビューイング＆トークショー〜」に登壇した中村蒼江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿