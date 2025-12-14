都内のゴルフアカデミーで交流イベントに出演女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が14日、都内のPGMゴルフアカデミー銀座で交流イベント「渋野日向子×JAL Special Golf Day 2025 December」に出演。ジュニア向けのスナッグゴルフ教室、シミュレーターを使ったゴルフ対決などを楽しんだ。司会を務めたお笑いタレント・大西ライオンとの掛け合いの中で、来季の米ツアー出場権を掴んだ最終予選会（Qシリーズ）についても振り返っ