２．５次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬（りいぬ）が１４日、神戸・ポートアイランドの神戸ワールド記念ホールでワンマンライブ「言ノ葉ワンダーランドＬＩＶＥｉｎ神戸ワールド記念ホール」を開催した。大好評だった８月の東京・日本武道館の追加公演で、１３日からの計２デイズ３ステージ。前日は神戸名物の中華料理を楽しんだといい「きのう中華食べたんだから。ホイコーローがなくて（メンバーの）るぅとくん