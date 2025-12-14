阪神は14日、兵庫県高野連の野球ひじ検診に、球団トレーナーを3人派遣したことを発表した。加盟する県内170校の硬式、軟式の指導者、投手に「球速向上のためのトレーニング」をテーマにした講習会を初めて開いた。球団が推進する野球振興活動の一環で、野口雅人トレーナーは「選手だけではなく指導者の方々からも熱心な質問を数多く受け、兵庫県の野球熱の高さを改めて実感した。今後も高校生に限らず、トレーニング講習の機会を