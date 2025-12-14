元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が14日放送の日本テレビ「THEマントルトーク〜愛を語る灼熱トークSHOW〜」（後2・00）に出演。かつての“落書き事件”に触れて笑いを取る場面があった。球場でのヤジについての話題となると、一茂は「一番最初に甲子園球場に行って練習している時に、“バカ息子！”って言われて」と選手時代を回顧。さらに「それをそのまんまさんまさんが引きずって持ってきて、バラエティーでも“