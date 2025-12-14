「プロレス・東京女子」（１３日、バンコク）団体史上初めてタイで大会が行われ、プリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩が地元プロレス団体ＳＥＴＵＰの女子エース、マッチャを退け３度目の防衛に成功した。地元の声援を背にマッチャはショルダータックルを敢行。場外戦では観客席のイスに放り投げるも、鉄柱にぶつけられる反撃を受けた。リングに戻ると、渡辺の髪をつかんで投げ、低空クロスボディを見舞った。渡辺