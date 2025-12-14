「草刈り十字軍」の活動を提唱し、今年6月に94歳で亡くなった足立原貫さんのお別れ会が富山市で開かれました。お別れ会には、生前に足立原さんとつながりのあったおよそ130人が出席しました。足立原貫さんは、東京大学大学院を修了して、現在の富山県立大学に着任し、旧大山町の廃村を拠点に「人と土の大学」を作ったほか、除草剤の空中散布に反対して山林の下草を手で刈る、「草刈り十字軍」の活動を進めました。会場では、足立原