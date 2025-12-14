日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震発生の可能性が高まったとして発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。岩手県沿岸部のガソリンスタンドでは給油量が急増し、ホームセンターでは防災用品を買い求める客足が絶えない。東日本大震災の教訓を踏まえ、必要な物資を確保する動きが広がっている。（福守鴻人、小林晴紀）「満タン」相次ぐ「満タンでお願いします」。久慈市新中の橋のガソリンスタンドでは、地震翌日の９日