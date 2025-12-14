俳優の夏生大湖（２４）が１４日、都内で「夏生大湖２０２６年デジタルカレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを行った。７月に都内のスタジオで撮影。表紙からクールな姿を見せており、「自分じゃないみたい」と驚いた。「かっこいいなと思っちゃって。頑張った成果も出ているし、普段おちゃらけている感じなんですけど、すごいシャープだししまっている」と照れ笑い。出来栄えは「１２０点じゃないですかね。想