屋比久知奈（31）と唯月ふうか（29）が14日、川崎市内で、ダブル主演するミュージカル「白爪草」（26年1月8〜22日、スペルノーヴァカワサキ）の稽古場取材を行った。20年に電脳少女シロ主演、全キャストVチューバーで演じられた、同名サスペンス映画のミュージカル化。花屋で働く蒼（屋比久）が、6年前に母を殺して服役から出所してきた双子の姉・紅（唯月）と再会。母の死の真相について話し合い、紅は「人生を、入れ替えよう」と