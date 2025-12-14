広島の冬に欠かせない食べ物の１つ・カキが大量死した影響は、スーパーやカキ小屋など様々な所にも広がっています。国も支援に動き出す苦しい状況のなか、カキの魅力を伝えようと前を向く広島県の生産者を取材しました。 １２月を迎えたカキ小屋には、広島の冬の味覚を求める観光客や地元の人で賑わいます。漁港で水揚げされたカキが食べられることで人気ですが、２０２５年はいつもとは違うカキだと言います。