2024年1月から2025年7月にかけて能登半島地震の被災地でのボランティア活動中に、75件の事故が発生していたことが総務省の調べで分かりました。総務省が石川県内の社会福祉協議会に調査を行ったところ、2024年1月から2025年7月にかけて被災地での災害ボランティアの活動中に75件の事故が発生したという事です。災害ごみの搬出や運搬、分別中の事故が最も多く全体の3割を占め、次いで家財の搬入・搬出中が2割となりました。土のう袋