明らかに準備不足だったフルトンの弁明は響くのか(C)Getty Images失態を演じた元世界王者が悲痛な心境を打ち明けた。【動画】悪びれず…フルトンの体重超過シーンをチェック現地時間12月6日に開催が予定されていたWBC世界スーパーフェザー級タイトルマッチで、王者オシャキー・フォスター（米国）への挑戦者だったスティーブン・フルトン（米国）が2ポンド（約900グラム）超過で計量に失敗。その後、ライト級暫定王座決定戦と