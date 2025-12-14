お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が14日に自身のYouTubeチャンネルを更新。13日に開催された「女芸人No.1決定戦THEW2025決勝」を放送した日本テレビに苦言を呈す場面があった。本番中にもかかわらず「日テレが集めた今日の客の勘が悪すぎる」などと批判していた粗品。動画のなかでも「ここでウケるべきなのに、ウケへんっていうかなりレベルの低い客でしたね。何がおもろくて笑ってるか、あいつら分かってない