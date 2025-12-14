◇リーグワン第１節静岡ＢＲ３９―２７横浜（１４日・日産スタジアム）静岡ブルーレヴズがアウェーでの開幕戦で横浜を３９―２７で下した。新加入のフィジー代表ＣＴＢセミ・ラドラドラ（３３）が先発し、前半３２分にリーグ初トライ。後半２分にはＳＨ北村瞬太郎（２３）のトライの起点になるなど早速本領を発揮した。一部の主力が欠場する中で２年連続開幕戦白星を挙げ、初のリーグ制覇に向けて幸先の良いスタートを切った