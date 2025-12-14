◇NTTラグビーリーグワン1部第1節横浜27―39静岡（2025年12月14日神奈川・日産スタジアム）昨季5位の静岡が、昨季8位の横浜に逆転勝ちして、2年連続白星スタートを切った。点の取り合いの末、18―21で迎えた後半開始直後に昨季新人王のSH北村瞬太郎（23）のトライで勝ち越し。24―25の後半19分には相手ゴール前のスクラムからCTBシルビアン・マフーザ（32）がトライで点差を広げると、同25分にもマフーザがトライすると