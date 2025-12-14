女優の尾碕真花（おさき・いちか）が１４日、自身２作目の写真集「わー！！！」（東京ニュース通信社刊、税込み３９６０円）の取材会を都内で行った。本作は尾碕が１月に出演したＭＢＳ制作のＴＢＳ系ドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」でタッグを組んだ枝優花監督と共に作成。オファーを受けた時を「尊敬して止まない枝先生に撮っていただけるということで、うれしくてたまらない。自分でも知らない一面を出してくれるん