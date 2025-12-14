元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル 』で11月28日に公開された動画に出演。試合中、打撃の手本として観察していたバッターの名前を明かした。古田敦也氏○落合博満氏のバッティングを参考に現役時代に打撃の極意をどう掴んだのかという質問に対し、古田氏は 「プロってね、目の前にいい教材がいっぱいあるんです。当たり前なんですけど、打つ人はいっぱいいる」と説明。その上で、「