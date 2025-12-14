１２日、写真展を鑑賞する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津12月14日】中国天津市の河西区文化館で12日、渾善達克（フンシャンダク）生態回復巡回写真展（天津会場）が開幕し、多くの人が訪れた。内モンゴル自治区のフンシャンダク砂地は中国四大砂地の一つで、北京から直線距離で180キロ離れた場所に位置する。300キロ以上にわたって広がっており、草原の生態バランスを脅かしている。写真展は同砂地の環境