グラビアアイドルの山田あい（22）が14日までに、インスタグラムを更新。グラビアの動画ショットを公開した。山田は「写真集詳細」と、23日発売のファースト写真集「Ohaa〜i！」のイベント特典を告知。ツーショットチェキの特典では「セクシー水着サンタ」とあり「今月しか撮れない記念として是非おすすめだよぉ」と呼びかけた。動画では、ベージュ系のビキニでプールサイドに寄りかかる模様を添えた。フォロワーからは「ワァオ！