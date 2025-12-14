“髪の水分量”に着目したMIZUシャンプーの「ululis」と韓国発の人気キャラクター“エスターバニー”がコラボレーションしたヘアケアアイテムが、12月19日（金）から、全国のドラッグストアなどで発売される。【写真】ゲットしたい！ここでしか手に入らない缶ミラー■ベルガモットピーチの香りを採用今回数量限定で発売されるのは、エスターバニーをデザインした「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ペアセッ