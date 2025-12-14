ソフトバンク育成の重松凱人外野手（25）が?ホームランバッター?への転身を誓った。4年目の来季の目標に「（支配下）登録期限までに2軍で本塁打15〜20本」を掲げ、念願の支配下入りを目指す。北九州市門司区出身で、2023年に亜細亜大から育成ドラフト9位で入団した。身長187センチと大柄ながらスピード感あるプレーも特徴。走攻守で高いポテンシャルを持つ。ただ、今季は6月に左手を痛めて有鉤（ゆうこう）骨の手術を受けたこ