第21回西日本中学駅伝競走大会（実行委員会主催、西日本新聞社など共催）が14日、福岡県大牟田市のイオンモール大牟田を発着点として開かれた。女子（5区間、12キロ）はサザンカRCA（大分）が41分36秒で初優勝。男子（5区間、15キロ）はaileRCA（福岡）が45分11秒の大会新記録で初の栄冠を手にした。トップでゴールする「ａｉｌｅＲＣＡ」の三原伍騎（撮影・吉川文敬）福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、山口の7