14日午後5時すぎ、福岡市中央区地行浜2丁目の商業施設関係者から「傷害事件でけが人がいる」と119番通報があった。消防が現場から40代男性と20代女性の2人を市内の病院に搬送した。福岡県警によると、2人は刃物のようなもので背中などを刺された。搬送時に意識はあった。刺した男は身長約160センチ、上下とも黒い服で、メガネと白いマスク、黒い帽子を身につけていたという。男は刃物を持って逃走中とみられ、警察が殺人未