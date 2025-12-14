１４日、任期満了に伴う竹原市長選挙が告示され、２人が立候補を届け出ました。 立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で、 ３期目を目指す現職の今栄 敏彦（６５）さんと 元竹原市議会議員で新人の平井 明道（４６）さんの２人です。 ■無・現 今栄 敏彦 候補（６５） 「インフラ整備を含めたまちづくり、そしてハードソフト一体となった防災対策、福祉・教育の推進は 今まで推進してきたこの取り組みをベӦ