オリンピアンが特別講師を務める初心者向けのスケート教室が１３日から２日間、広島市内の「ひろしんビッグウェーブ」で開かれました。 特別講師を務めたのは、フィギュアスケートでソチ五輪にも出場し活躍した町田樹さんです。 小学生から大人までの参加者８４人は、町田さんらからアドバイスを受けて少しずつコツを掴んでいきました。 ■参加者はー 「少し滑れるようになりました。楽しいです」 「