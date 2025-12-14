伊東温泉競輪開設75周年記念G3「椿賞争奪戦」は14日、最終日12Rで決勝戦が行われ、深谷知広（35＝静岡・96期）が捲って優勝、賞金567万円（副賞含む）を獲得した。深谷のG3優勝は3月の名古屋記念以来、通算24回目。また2月の静岡記念制覇に続いて今年は“地元記念連続V”となった。レースは深谷がスタート。深谷―簗田一輝―清水裕友―松浦悠士―三谷竜生―村田雅一―椎木尾拓哉―中野慎詞―成田和也で周回。残り2周半で中野―