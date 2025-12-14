アメリカンフットボールの日本社会人Xリーグは14日、UvanceとどろきスタジアムbyFujitsuで準決勝1試合が行われ、オービックが東京ガスを35―9で下した。来年1月3日の決勝「ライスボウル」（東京ドーム）で2連覇を目指すパナソニックと対戦する。オービックはQBホリーが4TDパスを通し、守備陣は終盤に二つのインターセプトを決めるなど反撃を抑えた。