岐阜県高山市で14日、魚介類を堪能できる「ぶり街道祭り」が開かれました。かつて富山湾で獲れたブリが高山市内を通って信州へと運ばれた歴史にちなんだもので、塩漬けにされた「塩ぶり」の切り身は一切れ2800円前後で販売されています。雨が降る中、会場では海鮮鍋が1杯450円で振舞われ、多くの人が買い求めていました。