アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のりさちゃんこと音嶋莉沙が、１４日までに自身のインスタグラムを更新。１年遅れのクリスマスショットを公開した。「去年メンバーと行ったディズニークリスマス本当に載せるの遅すぎてタイミング逃してたぁぁぁ」と掘り出し物のプライベートショットを掲載。リボン巻きマフラーにふわもこのカチューシャのあざとすぎるソロショットや、同グループメンバーの齋藤樹愛羅、佐々木舞香、大場花菜