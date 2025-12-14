鹿児島ゆかりの作家・椋鳩十の生誕120周年を記念した朗読会が、鹿児島市の県立図書館で開かれました。 朗読会は、県立図書館の館長を務めたこともある作家・椋鳩十の生誕120周年を記念して開かれ、親子らおよそ140人が参加しました。 狩人と水鳥の雁の姿を通じて生きることの美しさを描いた代表作「大造じいさんとガン」など2作品を、MBCのアナウンサーが朗読しました。 （小学3年生）「学校のみんなや家族に（きょうの作