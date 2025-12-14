劉丹氏の著書「琉球の地位−歴史と国際法」。（上海＝新華社記者／張建松）【新華社上海12月14日】中国の国際法学者、上海交通大学の劉丹（りゅう・たん）副研究員が取材に応じた。劉氏は2012年に琉球問題の研究を始め、19年に「琉球の地位−歴史と国際法」を出版。歴史と法律の客観的な立場から琉球問題の経緯や現在の国際的地位を明確に記述し、厳密な論証を行ったことで知られる。劉氏によると、琉球は「万国津梁（ばんこく