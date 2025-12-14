ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんがインスタグラムを更新。「加藤家の食卓」として、手作り料理の数々を披露しました。 【写真を見る】【 加藤綾菜 】 「忙しい日々でも黙々と料理する時間が好き！」カラフル豚汁や五目煮の手作り食卓を公開投稿では「今日の加藤家の食卓です」と題して、カラフル豚汁や五目煮などの和食中心の食事を紹介。 全て手作りであることを強調し、「忙しい日々の