林総務相は13日、石川県を訪問し輪島市の能登半島地震の被災現場を視察し、金沢市では馳浩県知事など自治体の関係者と意見交換をしました。林総務相は初めに訪れた輪島市で、市長や消防関係者から復興の現状や課題について説明を受けた後、地震による火災で大規模な被害を受けた朝市通りを視察しました。その後、林総務相は金沢市内で石川県の馳浩知事と会談しました。馳知事は復興にあたる人手不足を指摘し、人的支援の継続などを