オーストラリア・シドニー近郊のボンダイ・ビーチで14日、銃撃事件がおき、地元メディアは複数の死者がでていると伝えています。事件があったのは、シドニー近郊のボンダイ・ビーチです。14日午後、何者かが銃を乱射し、オーストラリアのメディアによりますとこれまでに少なくとも2人が死亡し、けが人も複数いるとみられています。また容疑者2人が拘束され、このうち1人は警察に射殺されたということです。事件の背景など、詳しい