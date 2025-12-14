12月14日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第14節のGAME2が行われ、宇都宮ブレックスのホームに乗り込んだ三遠ネオフェニックスが93－79で貴重な白星を挙げた。 前日に最大19点差をひっくり返し、逆転勝利を収めた宇都宮に第1クォーターで主導権を握られるも、第2クォーターでは湧川颯斗が3ポイントを含む8得点とチームをけん引し5点リードで試合を折り